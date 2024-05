Fedez - dal sorriso beffardo e il non c’ero all’accordo con Iovino | come è cambiata la versione del rapper

Accordo fra Fedez e Cristian Iovino . Il personal trainer, che sarebbe stato pestato nella notte fra il 21 e 22 aprile 2024, rinuncerà a presentare querela di parte nei confronti del rapper . L'anticipazione, confermata da fonti legali, è stata pubblicata da Fabrizio Corona sul sito Dillinger News. Si tratterebbe di un accordo economico fra Federico Leonardo Lucia, assistito dall'avvocato Gabriele Minniti, e il 37enne romano, aggredito da un branco di 8-9 persone mentre rincasava in piena notte dopo una lite nella discoteca The Club e rappresentato dal legale Daniele Barelli. iltempo

È stato raggiunto un accordo tra il rapper Fedez e il personal trainer Cristiano Iovino , in seguito alla lite scoppiata tra i due nella notte tra il 21 e il 22 aprile scorso in un locale milanese comingsoon

Articolo pubblicato martedì 21 Maggio 2024, 17:05 Fedez e Cristiano Iovino hanno raggiunto un accordo transattivo in base al quale il personal trainer rinuncerà ad eventuali azioni penali nei confronti del rapper. Lo confermano fonti legali sul caso della presunta aggressione avvenuta nella notte tra il 21 e il 22 aprile scorso in via Traiano, […] L'articolo Fedez e Iovino, arriva l’accordo: nessuna azione penale per il rapper proviene da Il Difforme.

ildifforme