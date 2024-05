Federico Ferri Sky | Sport come narrazione di Valori e Emozioni - il privilegio di raccontarlo

Tornano le grandi produzioni originali di Sky Sport: da domani, martedì 7 maggio, arriva Milan 1994, più che una squadra, un appuntamento unico in onda su Sky, in streaming su NOW e disponibile anche on demand. La nuova produzione in due episodi da un’ora ciascuno – entrambi in onda su Sky Sport calcio, il primo episodio alle 19 di martedì 7 maggio, la seconda puntata alle 14.

Quella in corso è una stagione senza precedenti: circa 6000 match in 12 mesi, 13 mila ore di tennis raccontate dalla squadra di top talent, più di 100 tornei ATP e WTA, 300 ore di studi e le produzioni originali. Il tennis catalizza il 22% degli ascolti di Sky Sport con un appeal cresciuto del 135% in 1 anno. Quantità di eventi e qualità del racconto – tra approfondimenti e produzioni originali - sono tra i marchi di fabbrica del grande tennis su Sky e in streaming su NOW, sport diventato ormai pilastro imprescindibile con un’offerta sempre più ampia: la stagione in corso conta infatti circa 6.

