Fedele | Ad ADL - consiglierei di prendere Allegr - atteggiamento a favore di Manna

Fedele: “Ad ADL, consiglierei di prendere Allegri, atteggiamento a favore di Manna” - fedele: “Ad ADL, consiglierei di prendere Allegri, atteggiamento a favore di Manna” - ForzAzzurri.net - Otto Channel - fedele: "Ad ADL, consiglierei di prendere Allegri, atteggiamento a favore di Manna" Le parole di Enrico fedele, in diretta a La Domenica ... forzazzurri

Fedele insiste: "Prenderei Allegri, la sua autorevolezza aiuterebbe Manna" - fedele insiste: "Prenderei Allegri, la sua autorevolezza aiuterebbe Manna" - Enrico fedele, dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni de La Domenica Azzurra in onda su OttoChannel: “ Questa stagione fallimentare del Napoli mi ha fatto venire in mente un altro paragone per ... tuttonapoli

Fedele: “Sono rimasti in tre per la panchina del Napoli, ecco su chi punterei” - fedele: “Sono rimasti in tre per la panchina del Napoli, ecco su chi punterei” - Questa stagione fallimentare del Napoli mi ha fatto venire in mente un altro paragone per De Laurentiis. Come Nerone distrusse in una notte la bellezza di Roma, lui in un campionato ha distrutto la be ... ilnapolionline