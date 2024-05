Fano Guida | Rifonderò il settore giovanile

L’appuntamento è fissato per domani (20 maggio). Le qualificazioni per il Roland Garros 2024 prenderanno il via. Sarà una settimana di incontri molto intensa sul red carpet di Parigi, dove i tennisti si confronteranno per essere parte del main draw, i cui incontri inizieranno il 26 maggio. Nel tabellone cadetto saranno nove gli azzurri al via. A guidare il gruppo tricolore sarà Stefano Napolitano che, dopo il grandioso percorso negli Internazionali d’Italia, aspira a giocarsi le sue chance per fare strada anche nella capitale transalpina.

