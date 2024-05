Fano - dimesso da psichiatria cerca di farla finita di nuovo | si stende sui binar - salvato dai carabinieri per la terza volta

Fano, dimesso da psichiatria cerca di farla finita di nuovo: si stende sui binari, salvato dai carabinieri per la terza volta - fano, dimesso da psichiatria cerca di farla finita di nuovo: si stende sui binari, salvato dai carabinieri per la terza volta - dimesso dal reparto di psichiatria a Muraglia di Pesaro, alle 14.30 dell’altro ieri, l’uomo ha telefonato in caserma a fano. Dal tono di voce si percepiva il suo forte agitazione: «Sono in stazione, ... corriereadriatico

Fano, Marchegiani dei progressisti chiede un mezzo non medicalizzato per la notte - fano, Marchegiani dei progressisti chiede un mezzo non medicalizzato per la notte - fano Persiste il deficit di una seconda ambulanza in servizio di notte. «Inaccettabile» parlando della «terza città delle Marche» rileva il candidato sindaco ... corriereadriatico

Giro d’Italia a Fano, istruzioni per l’uso: chiusure, strade alternative e altre raccomandazioni - Giro d’Italia a fano, istruzioni per l’uso: chiusure, strade alternative e altre raccomandazioni - Confcommercio c’è! In occasione della 12esima tappa del Giro d’Italia 2024, che arriverà a fano giovedì 16 maggio, la rete di fano Outdoor, promossa dal Comune, che riunisce una vasta offerta di ... viverefano