Fagioli torna in campo dopo la squalifica | 7 mesi complicati - che emozione

Nicolò Fagioli è torna to in campo dopo la squalifica di 7 mesi per scommesse illegali. Momenti di grande emozione per il centrocampista nel corso del secondo tempo della sfida del campionato di Serie A contro il Bologna (3-3 il risultato finale). “Un’enorme emozione poter torna re in campo a fare ciò che amo e ho sempre amato. Sono stati 7 mesi lunghi e complicati. calcioweb.eu

