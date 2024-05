Fagioli sul suo RITORNO in campo | 7 mesi complicati GRAZIE per il sostegno avuto nei miei confronti

Rieccolo in campo . Diciotto giorni dopo la partita vinta a Madrid con Karen Khachanov e il riacutizzarsi del dolore all’anca che lo ha costretto al ritiro e al forfeit agli Internazionali di Roma, Jannik Sinner ricomincia ad allenarsi. Di nuovo con la racchetta in pugno a Monte Carlo. E’ proprio così che il campione si è fatto ritrarre, mentre colpisce la pallina, di spalle, nell’atto di sprigionare il suo diritto. dayitalianews

Jannik Sinner torna ad allenarsi a Montecarlo diciotto giorni dopo la vittoria contro Khachanov con conseguente ritiro per il problema all’anca. L’azzurro è tornato in campo nel Principato, dove si allena normalmente, sotto la supervisione dei coach Vagnozzi e Cahill. Il giocatore, dal punto di vista clinico, sta bene, secondo quanto riferisce Sky Sport: nei prossimi giorni dovrà testare ulteriormente l’articolazione e soltanto dopo le verifiche del caso potrà sciogliere le riserve in ottica Parigi.

sportface