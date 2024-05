Fabio Fazio su TeleMeloni | Hanno la presunzione che chi non è d’accordo con loro sia comunista Si è visti come nemici e avversari politici

(Di martedì 21 maggio 2024), ospite del podcast di La Repubblica Metropolis, ha detto la sua sulla Rai e su quella che oggi viene definita. “lache chi non èconsia. – ha detto il conduttore di ‘Che Tempo Che Fa’ –se la Rai fosse stata in mano a Che Guevara. Il mio grande amico e maestro Enrico Vaime, un intellettuale certamente erudito, quando gli chiedevano ‘lei è?’. Lui rispondeva: ‘non me lo posso permettere’. Credo questa sia una frase che si addice a me e molti altri”. E infine: “Al di là di questo è l’idea in sé che si è. Io non sono un ...

