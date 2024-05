F1 - i precedenti della Ferrari a Monaco Il Cavallino Rampante ha un rapporto conflittuale con il Principato

Prenderà il via dal Principato di Monaco l’edizione 2026 della Vuelta, con la prima tappa che si svolgerà interamente nel territorio della città-Stato, da dove partirà anche la seconda frazione. Lo hanno annunciato gli organizzatori della corsa a tappe spagnola, che quest’anno prenderà il via il 17 agosto da Lisbona. La Vuelta in passato è cominciata due volte in Olanda, ad Assen (2009) e Utrecht (2022), e una in Francia, a Nimes (2017).

