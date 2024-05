Ex Gkn - l’allarme Rsu | Non c’è più tempo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 21 maggio 2024) "Siamo pronti ad incontrare tutti e quindi, va da sé, anche e soprattutto il governatore Giani che si è reso disponibile, ma non tanto per fare. Idee chiare, percorso chiaro, tempi certi. Non c’è più, ne è stato già sprecato troppo". Lo afferma la Rsu ex Gkn, in merito alla proposta di legge regionale per la costituzione di consorzi industriali, inviata dalla Rsu stessa al Consiglio regionale "dopo un corteo di 10mila persone - spiega la Rsu (nella foto Dario Salvetti) - e un presidio a oltranza sotto la Regione in corso. La Regione faccia un atto autorevole e insieme si ribadisca che il Governo è immobile. Qualsiasi cosa si pensa di fare, va fatta subito. Altrimenti siamo nello stesso gioco di logoramento della proprietà e del governo, per quanto involontario. Qf è da commissariare con una decisione politica". "Se a me verrà presentata questa legge – aveva detto ...