Eventi a Bologna di martedì 21 maggio 2024

(Di martedì 21 maggio 2024), 21– Libri, spettacoli e tanto divertimento oggi sotto le Due Torri. Ecco quali sono gli appuntamenti in programma in città. Alle 17, in Pinacoteca, Federica Cappelletti, direttrice della Galleria Borghese, presenta il volume ’Le Belle. Ritratti femminili nelle stanze del potere’. Alle 18, in Salaborsa, Romana Petri parla del suo libro Tutto su di noi con Emanuela Giampaoli. Alle 21, Luca Argentero è all’EuropAuditorium con lo spettacolo ’È questa la vita che sognavo da bambino?’, scritto con Gianni Corsi ed Edoardo Leo. Sempre alle 21, piazzare si riempie per i CCCP – Fedeli alla linea. Alle 22, il Bravo Caffè ospita Filippo Graziani in concerto in quartetto ‘Per gli amici’.