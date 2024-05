Europei - i convocati dell’Inghilterra | le prime scelte di Southgat - tra gli assenti Rashford e Henderson

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 21 maggio 2024)2024, i primi 33da Garethe per l’Inghilterra: tra gliIl CTGarethe ha reso nota la prima lista dei 33– che poi diventeranno 26 – per i prossimi. Tra i calciatori che non faranno parte del gruppo ci sono le assenze di