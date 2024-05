Europei 2024 - l’Austria annuncia i preconvocati | assente Alab - c’è Arnautovic

(Di martedì 21 maggio 2024) Ralf Rangnick, ct del, ha comunicato iper glidi Germania, che inizierà a metà giugno. Sono due i calciatori impegnati nel campionato italiano, Posch del Bologna edell’Inter.a, difensore del Real Madrid vittima di un grave infortunio da cui non si è ancora ripreso. Rangnick starebbe pensando però di portarlo alla rassegna continentale, in modo che possa fungere da collante nello spogliatoio. La lista completa presenta 29 giocatori e, in vista degli, ne saranno esclusi tre. Questi i convocati: portieri: Niklas Hedl (Rapid Vienna), Tobias Lawal (Lask Linz), Heinz Lindner (Union St. Gilloise), Patrick Pentz (Bröndby) difensori: Flavius, Daniliuc (Salisburgo), Kevin Danso (Lens), Stefan Lainer (Borussia ...

