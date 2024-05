Europei 2024 - i convocati del Portogallo | la decisione su Leao

(Di martedì 21 maggio 2024) Rafael, attaccante portoghese del Milan, era in lizza per la convocazione aglicon il: questa la scelta finale

(Adnkronos) – Toni Kroos annuncia il ritiro dal calcio. "Il 17 luglio 2014, il giorno della mia presentazione al Real Madrid , il giorno che mi ha cambiato la vita. La mia vita da calciatore, ma soprattutto come persona. Era l’inizio di un nuovo capitolo per il club più grande del mondo. dopo 10 anni, a […] periodicodaily

(Adnkronos) – Toni Kroos annuncia il ritiro dal calcio. "Il 17 luglio 2014, il giorno della mia presentazione al Real Madrid , il giorno che mi ha cambiato la vita. La mia vita da calciatore, ma soprattutto come persona. Era l’inizio di un nuovo capitolo per il club più grande del mondo. dopo 10 anni, a […] L'articolo Kroos si ritira dopo gli Europei 2024 : “Real Madrid sarà il mio ultimo club” proviene da Webmagazine24. webmagazine24

(Adnkronos) – Toni Kroos annuncia il ritiro dal calcio. “Il 17 luglio 2014, il giorno della mia presentazione al Real Madrid , il giorno che mi ha cambiato la vita. La mia vita da calciatore, ma soprattutto come persona. Era l’inizio di un nuovo capitolo per il club più grande del mondo. dopo 10 anni, a fine stagione questo capitolo giunge al termine. seriea24

Europei, la rinascita di Ilicic: la Slovenia l'ha inserito nella lista dei preconvocati - europei, la rinascita di Ilicic: la Slovenia l'ha inserito nella lista dei preconvocati - Nell'ultimo biennio a Maribor, dopo il difficile addio all'Atalanta, ha recuperato lo smalto di un tempo e il c.t. Kek l'ha inserito tra i 30 da cui sceglierà i 25 giocatori per Euro 2024. Mancava da ... gazzetta

Il 34enne centrocampista ha affidato a Instagram il messaggio: "Felice e orgoglioso d'aver trovato il momento giusto per lasciare" - Il 34enne centrocampista ha affidato a Instagram il messaggio: "Felice e orgoglioso d'aver trovato il momento giusto per lasciare" - Il 34enne centrocampista ha affidato a Instagram il messaggio: "Felice e orgoglioso d'aver trovato il momento giusto per lasciare" ... gazzetta

Europei, i pre-convocati dell'Inghilterra: fuori Rashford e Sancho. Kane e Bellingham le stelle - europei, i pre-convocati dell'Inghilterra: fuori Rashford e Sancho. Kane e Bellingham le stelle - Gareth Southgate, selezionatore dell`Inghilterra, ha diffuso la lista dei pre-convocati dei Tre Leoni per Euro 2024: Confirming the #ThreeLions` pre-#EURO2024 tr. calciomercato