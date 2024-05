Europee - Rassemblement National di Marine Le Pen annuncia la rottura con AfD | Possibile espulsione di espellerli dal gruppo

(Di martedì 21 maggio 2024)diLe Pen rompe con Alternative für Deutschland al Parlamento europeo e pensa all’degli ultranazionalisti tedeschi dalIdentità e Democrazia, di cui fa parte anche la Lega. Il motivo ufficiale, da quanto si apprende, sarebbero le recenti dichiarazioni del capolista di Afd, Maximilian Krah, indagato per sospetti finanziamenti russi e cinesi e con il proprio assistente arrestato, a Repubblica: “Non direi mai che chiunque indossi l’uniforme delle SS sia automaticamente un criminale. La colpa va valutata caso per caso, alla fine della guerra le SS erano quasi un milione. Anche Günter Grass faceva parte delle Waffen-SS. Tra le 900mila SS c’erano anche molti contadini, c’era sicuramente un’alta percentuale di criminali, ma non solo”. Ma dietro alla mossa ...

