Europee - Le Pen rompe con Afd e Salvini è d’accordo

(Di martedì 21 maggio 2024) (Adnkronos) – Il Rassemblement National di Marine Le Pen non siederà più con il partito tedesco dell'Afd nel gruppo Id al Parlamento Ue. Una decisione che fa seguito alle dichiarazioni del capolista di Alternative für Deutschland (AfD) alle elezioni, Maximilian Krah, il quale ha affermato che “una SS non è automaticamente un criminale”. "Non L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

“Meloni ha detto di scrivere sulla scheda solo ‘Giorgia’? C’è la possibilità nelle elezioni di ogni tipo di dare all’elettore la scelta se mettere il nome per esteso oppure semplificarlo quando è chiarito in fase di presentazione di candidatura come è sostituibile il nome. Accade in tutte le elezioni, quindi ci sarà scritto ‘Giorgia Meloni detta Giorgia’. secoloditalia

(Adnkronos) – Il Rassemblement National di Marine Le Pen non siederà più con il partito tedesco dell'Afd nel gruppo Id al Parlamento Ue. Una decisione che fa seguito alle dichiarazioni del capolista di Alternative für Deutschland (AfD) alle elezioni Europee , Maximilian Krah, il quale ha affermato che “una SS non è automaticamente un criminale”. "Non […] periodicodaily

Le Pen rompe con l’Afd e Salvini si accoda: i tedeschi fuori dal gruppo parlamentare in Ue - Le Pen rompe con l’Afd e Salvini si accoda: i tedeschi fuori dal gruppo parlamentare in Ue - Il partito di Marine Le Pen rompe con l'Afd e non siederà più al suo fianco in Ue: alla decisione si accoda anche la Lega di Salvini. lanotiziagiornale

"Non tutte le SS criminali", "Mai più insieme". Le Pen rompe con Afd. E Salvini la sostiene - "Non tutte le SS criminali", "Mai più insieme". Le Pen rompe con Afd. E Salvini la sostiene - Non è per niente irrilevante la rottura messa in atto da Rassemblement National, che lascia il gruppo europeo Id (di cui fa parte la Lega) dopo le dichiarazioni controverse sugli appartenenti alle SS ... ilgiornale

Dopo l’intervista di Krah a Repubblica, Le Pen rompe con Afd: “Mai più insieme al Parlamento europeo” - Dopo l’intervista di Krah a Repubblica, Le Pen rompe con Afd: “Mai più insieme al Parlamento europeo” - Lo spitzenkandidat dell’Afd è anche stato interrogato dal Fbi per sospetti legami con attivisti filorussi e in Polonia un lobbista filorusso cui Krah aveva garantito accesso al parlamento europeo è ... repubblica