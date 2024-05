Europee - FdI cresce nei sondaggi Il Conte furioso croll - non c’è l’effetto Salis a sinistra

(Di martedì 21 maggio 2024) A tre settimane dal voto per le, Fratelli d’Italianegli ultimie si porta molto avanti rispetto alla soglia psicologica, fissata nel dato delle ultime Politiche, al 26%, mentre il Pd accelera, il M5S cala bruscamente e Forza Italia supera la Lega. Sono le intenzioni di voto registrate ieri, 20 maggio, dalo Swg per il Tg La7 che mostra i dati se le elezionisi tenessero adesso. Tre settimane alle, FdI aumenta, il M5S cala dello 0,5% Fratelli d’Italia guadagna dunque lo 0,2% e sale al 27% confermandosi primo partito con un margine di 6 punti sul Pd, chedello 0,5% e arriva al 21%. Non paga, invece, sul fronte grillino, la strategia della tensione scatenata sul duello tv tra Elly Schlein e Giorgia Meloni, fatto ...

Quando mancano cinque settimane alle elezioni europee , Fratelli d'Italia continua a crescere mentre M5s e Pd sono in leggera discesa. Si riprende la Lega , che stacca Forza Italia. Tre partiti - Avs, Azione e Stati Uniti d'Europa - corrono per arriva re alla soglia di sbarramento del 4%. Ecco i risultati dell'ultimo Sondaggi o Emg.Continua a leggere fanpage

La Fiducia del governo in calo, i consensi del partito della presidente del Consiglio ancora alti ma fermi. E’ la fotografia, a un mese dalle elezioni Europee , del Sondaggi o di Swg per il TgLa7. Fratelli d’Italia , va precisato subito, sarebbe comunque la forza politica italiana che conquisterebbe – secondo i dati dell’istituto triestino – il numero più ampio di seggi all’Europarlamento. ilfattoquotidiano

Tra Vox in Spagna e Chega in Portogallo , l'estrema destra nella penisola iberica guarda con attenzione alle prossime elezioni europee del 6 e 9 giugno. In una regione dove negli ultimi anni i Socialisti hanno trovato fortuna, le cose stanno cambiando.Continua a leggere fanpage

Europee, in crescita FdI e Pd. Forza Italia sorpassa la Lega - europee, in crescita FdI e Pd. Forza Italia sorpassa la Lega - In crescita i due maggiori partiti italiani, Fratelli d’Italia e Partito Democratico, in calo invece Cinque Stelle e Lega. Questo almeno quanto è emerso dal sondaggio Swg per il TgLa7 diffuso ieri, lu ... corrieredellacalabria

Borse oggi in diretta | Europa attesa debole in apertura. A Milano occhi puntati su Generali dopo i risultati del primo trimestre - Borse oggi in diretta | Europa attesa debole in apertura. A Milano occhi puntati su Generali dopo i risultati del primo trimestre - Il gruppo ha realizzato un utile netto normalizzato a 1,1 miliardi (-9%). Gli investitori guarderanno ai prezzi alla produzione in Germania e alle minute della Federal Reserve. In calo oro e petrolio ... milanofinanza

Sondaggi politici Elezioni Europee 2024/ Cala l’astensionismo, stabile FdI, Azione e Verdi superano il 4% - Sondaggi politici Elezioni europee 2024/ Cala l’astensionismo, stabile FdI, Azione e Verdi superano il 4% - Sondaggi politici Euromedia per le Elezioni europee 2024: il centrodestra rimane stabile e l'astensionismo (al 40,1%) cala leggermente ... ilsussidiario