Europee - Ambrosi FdI | “Sulle Case green il Pd ha fatto un disastr - li paghino loro i lavori”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 21 maggio 2024) In un'intervista a Fanpage.it Alessia, deputata di Fratelli d'Italia e candidata alle prossime elezioninella circoscrizione Nord Est, ha attaccato la direttivaapprovata quest'anno in via definitiva. Parole dure anche sulla Lega, suo ex partito, e sulla candidatura del generale Vannacci: "Ho trovato le sue frasi sulle persone disabili assolutamente vergognose".