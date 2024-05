Ernesto Russo parla dopo l’addio a Uomini e Donne | Ho fatto sesso con altre donne - e su Mario e Ida…

Si parla ancora di Uomini e Donne di Maria De Filippi che, almeno per gli estimatori più impelagati, non è mai davvero in pausa. Quando si tratta degli over, che hanno letteralmente spodestato i più giovani, che prima andavano per la maggiore, il pubblico è sempre curioso. È arrivata tutta la verità di Ernesto Russo. Sicuramente il tentativo di trono over ha avuto successo in quanto ad ascolti, meno per quanto riguarda la già turbolenta ed irrisolta vita sentimentale di Ida Platano che si è ritrovata senza corteggiatori e con i soliti turbamenti di cuore.

tuttivip

Nella puntata del 20 maggio è andata in onda a Uomini e Donne la cacciata di Ernesto Russo. dopo alcune segnalazioni, Maria De Filippi non ha potuto far altro che mandare via il cavaliere per non aver rispettato le regole del programma. Infatti, è stata mostrata un’immagine che ha ritratto l’uomo assieme ad una donna all’esterno degli studi del dating show di Canale 5.

caffeinamagazine