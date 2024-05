Equitazione - Piazza di Siena 2024 | Camilli senza Odense Odevel - gareggerà con Chacco’s Girlstar

Roma, 21 mag. (askanews) – Piazza di Siena, la ‘casa’ del Polo. Nel cuore verde di Villa Borghese va in scena la tappa d’apertura stagionale dell’Italia Polo Challenge, il circuito di arena Polo organizzato in collaborazione con la FISE (Federazione Italiana Sport Equestri) per la quinta volta di fila nel calendario agonistico dello CSIO – il Concorso ippico di Piazza di Siena – giunto alla novantunesima edizione.

Verso il Piazza di Siena 2024 con una modifica nella line up dell’Italia. E’ una modifica, quella nella squadra guidata dal ct Marco Porro, che però non riguarda nominalmente amazzoni o cavalieri, ma bensì uno dei cavalli impegnati con gli atleti azzurri. La FISE infatti ha reso noto che Emanuele Camilli non potrà montare il suo Odense Odeveld in occasione della Coppa delle Nazioni del prossimo 24 maggio, perché il suo cavallo “soffre di una lieve febbre”.

