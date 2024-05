Episodio da stadio - la sciarpa granata nel derby Sassuolo-Cagliari

(Di martedì 21 maggio 2024) Mapei Stadium, domenica 19 maggio.sta per sancire la retrocessione dei neroverdi in Serie B dopo 11 anni vissuti tra ‘i grandi’ e un clamoroso sesto posto ottenuto nel 2016 con tanto di Europa League. In prima fila, appoggiato alla balaustra della curva sud, solitamente ‘regno’ delle Teste Quadre, c’è un ragazzino con una. Avrà 15 anni, forse 16. Guarda a destra e vede tre tifosi riconducibili alavvicinarsi: birra, cappellino nero d’ordinanza e sguardo minaccioso. Una frase incomprensibile, ma dal tono intimidatorio. Poi gli strappano lache indossava al collo in modo violento, come dei bulli di quartiere. E con il trofeo incassato, se ne tornano al loro posto nell’indifferenza generale. La scena da una trentina di secondi è stata ...

