Enrico Nigiotti - chi sono l’ex famosa e la fidanzata Giulia Diana

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 21 maggio 2024)è legato da circa cinque anni allae ballerina: dalla loro unionearrivati i gemellini Duccio e Maso.perchè è finita conElena D’Amario e la storia conStasera l’artista sarà tra gli ospiti del concerto Il Volo Uno Per Tutti Per Uno in onda a partire dalle 21:30 su Canale 5. L’artista livornese che ha raggiunto il successo con Amici nel corso della partecipazione al talent show aveva conosciuto la ballerina Elena D’Amario con la quale aveva instaurato una relazione terminata quando la danzatrice è dovuta partire per New York. Successivamente nella vita diè arrivata casualmente una ...