Energia - Barbaro | Ribadita alleanza con Africa per transizione sostenibil - accessibile e inclusiva

Energia, Barbaro: "Ribadita alleanza con Africa per transizione sostenibile, accessibile e inclusiva" - Energia, Barbaro: "Ribadita alleanza con Africa per transizione sostenibile, accessibile e inclusiva" - "L’Africa è tra le priorità strategiche e partner globale di una evoluzione energetica sostenibile. Lo abbiamo sottolineato a Venaria nel corso della nostra presidenza e lo abbiamo ribadito oggi di ... adnkronos

Von der Leyen, 'dazi Usa Sulla Cina nostro approccio diverso' - Von der Leyen, 'dazi Usa Sulla Cina nostro approccio diverso' - "Condividiamo alcune preoccupazioni dei nostri partner ma abbiamo un approccio più fatto su misura" al contesto europeo. (ANSA) ... ansa

Zelensky, non tutti i partner adempiono accordi nei tempi - Zelensky, non tutti i partner adempiono accordi nei tempi - "Attualmente non tutti i nostri partner adempiono prontamente agli accordi. abbiamo bisogno della massima concentrazione dei nostri amici, amici dell'Ucraina, per accelerare la fornitura" delle armi. ansa