Endless Love anticipazioni 21 maggio | Nihan e Kemal cercano verità - Ozan compie un gesto estremo

Nelle nuove puntate di Endless Love, Tarik commette un omicidio. Kemal non immagina che suo fratello possa aver commesso un gesto tanto grave. Le anticipazioni segnalano che alla fine il protagonista si ritrova di fronte alla verità, che lo sconvolge. Ciò accade quando Emir mette in atto un piano per eliminare Karen, l’unica testimone del presunto omicidio di Linda, e allo stesso tempo per non sporcarsi le mani.

latuafonte