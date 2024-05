Empoli | incontro con Abodi per ristrutturare lo stadio

(Di martedì 21 maggio 2024) Una delegazione dell’si è recata al Ministero dello Sport, a Roma, per incontrare il gruppo di lavoro del Comitato Interistituzionale creato per la riqualificazione degli stadi, in vista degli Europei 2032. Il club ha esposto il progetto per la ristrutturazione dellotoscano ‘Carlo Castellani – Computer Gross Arena’, che sarà presentato all’amministrazione comunale entro giugno. L’opera prevede il rifacimento dell’impianto, partendo dalle due curve, fino allo spostamento della tribuna principale. Il settore Maratona, il più recente, non verrà toccata. Presenti all’il direttore operativo dell’Gianmarco Lupi, insieme al consulente della società Luca Lotti e al responsabile che cura il project financing Marco Messina. Dall’altra parte del tavolo, il ministro dello Sport Andrea ...

