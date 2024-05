Emiliano contro Meloni | L’accoglienza a Forti offende cultura FdI

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 21 maggio 2024) Il presidente della Puglia, dopo essere stato al centro di polemiche, si toglie qualche sassolina dalla scarpa: “Ottimo che Chico sconti la pena in Italia, ma c’è una sentenza e va rispettata” Il ritorno di Chicoin Italia sta creando ancora polemica e non placa a fermarsi. Tutt’altro. L’ultimo in ordine di tempo ad attaccare quanto sta accadendo è il presidente della Pugliache non nasconde parecchio fastidio per quella che è stata accoglienza riservata dal Governo a un detenuto, con lo Stato e la giustizia italiana e che ha recepito e accettato la sentenza americana, quindi si sta parlando di un uomo che ha ucciso una persona e “non si può trasformare questa buona notizia in un’accoglienza trionfale a livello di un capo di Stato o un eroe della Repubblica“. Questo per il presidente pugliese è una cosa assurda. Michele ...