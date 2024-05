Emilia Pérez - la recensione del film di Audiard con Zoe Saldana e Selena Gomez

Per poter analizzare la nuova fatica di Yorgos Lanthimos Kinds of Kindness, non si può non partire dalla sua particolarissima parabola produttiva. Girato in segreto e in tempi brevissimi, il nuovo film del regista greco è un totale ritorno alle sue origini cinematografiche. Un ritorno alla sua specificità cinematografica. Quella pre La Favorita, di The Lobster o il Sacrificio del cervo sacro, per intenderci.

metropolitanmagazine