Elezioni amministrative Baronissi - Anna Petta | Baronissi sarà la nuova capitale dello sport e del turismo sportivo

Puntare su turismo sportivo e vocazione medica: questo uno dei principali obiettivi del candidato sindaco di Baronissi Tony Siniscalco, ribadito in seguito dell’inaugurazione della “Città dello sport e della Medicina”, avvenuta alla presenza del primo cittadino uscente Gianfranco Valiante. “E’ l’ennesimo atto di un’amministrazione – si spera, uno degli ultimi – che non può avere altro effetto che quello di lasciare completamente insoddisfatti tutti coloro che, nel corso degli anni, hanno realmente creduto in un progetto che avesse la capacità di valorizzare un polo dal grande potenziale – ha commentato il candidato sindaco del centrodestra unitario – Baronissi non può rimanere ferma ad inaugurazioni spot come quello di qualche giorno fa in cui sono state presentate alla cittadinanza solo aiuole e fiori mentre sullo sfondo gli hub medici erano lasciati alla sola immaginazione.

