Elena Micheli non farà la finale di World Cup di pentathlon | la spiegazione rassicurante

(Di martedì 21 maggio 2024) Ladella Coppa del Mondo 2024 dimoderno si disputerà ad Ankara, in Turchia, da domani, mercoledì 22, a domenica 26 maggio: gli azzurri qualificati sono cinque, ma solo quattro saranno al via della competizione, ovvero Alice Sotero (Fiamme Azzurre), Alessandra Frezza (Aeronautica Militare), Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) e Matteo Cicinelli (Carabinieri). Non prenderà parte alle gare turche, infatti,(Carabinieri), costretta alla rinuncia per un problema alla schiena, comunque già in fase di recupero. L’azzurra, sul podio in stagione in Coppa del Mondo a Budapest, ad inizio annata era stata già fermata da una fascite plantare che l’aveva tenuta ferma ai box per 5-6 settimane, facendole saltare anche il Campionato Italiano Senior. La rinuncia alladi Ankara è ...

Ancora buone notizie per l’Italia in arrivo dalla tappa di Sofia (Bulgaria) valevole per la World Cup 2024 di Pentathlon moderno. Alice Rinaudo , infatti, ha staccato il pass per la finale della prova femminile, dopo aver ben figurato nelle semifinali odierne. nella semi finale B, la 24enne delle Fiamme Oro ha concluso in ottava posizione con 1048 punti, mentre al comando si è classificata la tedesca Annike Zillekens con 1056. oasport

Giorgio e Roberto Micheli non vanno oltre la semifinale nella quarta tappa, a Sofia , di Coppa del Mondo 2024 di Pentathlon Moderno . Giorgio Micheli , undicesimo con 1162 punti, fuori dalla finale per una posizione, Roberto Micheli , invece, quattordicesimo a 1132. Migliore della semifinale l’ungherese Balazs Szep con 1172 punti. Nell’altra semifinale miglior punteggio per il pentatleta svizzero Alexandre Dallenbach con 1179 punti. sportface

La Finale della Coppa del Mondo 2024 di Pentathlon moderno si disputerà ad Ankara , in Turchia, dal 22 al 26 maggio: mercoledì 22 spazio ai ranking round di scherma, giovedì 23 e venerdì 24 in programma le semifinali, sabato 25 previste le finali, domenica 26 in calendario la staffetta mista. L’Italia è alla ricerca del pass mancante nel settore maschile per arrivare alle Olimpiadi con il contingente massimo, e l’indiziato numero 1 per provarci è Matteo Cicinelli, al momento ultimo degli atleti virtualmente qualificati attraverso il ranking, il quale proverà a migliorare il proprio bottino di punti. oasport

