Eco-vandali - blitz al ministero della Salute | arriva la Polizi - che fine fanno | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 21 maggio 2024)di Ultima generazione davanti alla sede delall'Eur, a Roma: quattro attivisti hanno versato vernice arancione sull'insegna e poi hanno affisso manifesti sulle vetrate con la scritta "Di caldo si muore", per rivendicare il diritto allarispetto ai cambiamenti climatici. "Il nostro governo non si sta impegnando per tutelare il diritto alladei cittadini", ha affermato un attivista prima di sedersi a terra insieme agli altri. Una pattugliaa ha poi portato via i quattro. Soli ieri ilalGiustizia in via Arenula. Sei attivisti hanno imbrattato le colonne poste all'entrata del dicastero spruzzando con un estintore vernice nera. ...