Ecco Sonos Ace - le prime cuffie dei maestri dell' home audio

Si avvicina il tempo delle vacanze e, come ogni anno, fioriscono le classifiche sulle mete europee più ricercate dai turisti. A stilare una delle più importanti è l’ europea n Best Destination, sito rinomato in questo campo. La graduatoria viene stilata prendendo in considerazione 500 possibili luoghi di villeggiatura e si basa sui giudizi di più di 1 milione di viaggiatori provenienti da tutto il mondo. thesocialpost

Credibilità, rispetto, equità, orgoglio, coesione, soddisfazione generale: sono questi i parametri presi in considerazione da Great Place to Work Italia per stilare la classifica dei 20 migliori ambienti di lavoro in cui lavorare secondo le donne. In cima alla lista della Best workplaces for women per il 2024, ci sono Teleperformance, Biogen e American Express, aziende che hanno saputo costruire un ambiente di lavoro dove tutti si sentono più ingaggiati.

iodonna