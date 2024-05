Ecco quante copie ha venduto il libro di Selvaggia Lucarelli in una settimana

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 21 maggio 2024) Lo scorso 14 maggioè uscita in edicola e in libreria con ilIl Vaso di Pandoro – Ascesa e Caduta dei Ferragnez che parla, come da titolo, del fenomeno di Chiara Ferragni e di Fedez che uniti hanno dato vita a una delle coppie più famose e discusse dell’ultimo decennio. Se non LA più famosa e LA più discussa. Fra i vari argomenti affrontati all’interno delanalizza anche un aspetto della coppia. Secondo lei, infatti, Fedez e Chiara si sono dati mano reciprocamente compensando il target che mancava all’altro, un’unione che ha giovato a entrambi e che ha permesso a tutti e due di creare una storytelling sulla loro relazione. Dal primo appuntamento alla proposta di matrimonio, dal matrimonio stesso alla prima ecografia, dalla nascita ...