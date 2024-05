Ecco i messaggini sul cellulare che imbarazzano Emiliano

(Di martedì 21 maggio 2024) Michelesapeva dell'imminente arresto del suo ex assessore Pisicchio, tanto da chiedergli di dimettersi. È ciò che emerge dai messaggi tra il governatore e il suo fedelissimo, risalenti al giorno dell'arresto. Li ha mostrati Pisicchio a giudice e pm durante l'interrogatorio del 16 aprile. Secondo quanto rivelato da Pisicchio,gli avrebbe mandato il primo avvertimento con un messaggio a mezzanotte del 5 aprile, chiedendogli di recarsi a casa sua alle 15 del giorno dopo. Durante quel colloquioavrebbe parlato a Pisicchio di rumors su azioni restrittive a suo carico, chiedendoli di dimettersi. Ma Pisicchio ha tranquillizzato il governatore. L'ordinanza di custodia cautelare viene depositata dal gip alle 17 di lunedì 8 aprile e ritirata dalla Procura in plico chiuso martedì 9. Mercoledì mattina ...

