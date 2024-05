Eccellenza 2024 2025 | qui Scandicci Obiettivi - mercato e caso stadio Davitti | Idee chiare e vincenti

Il Mazzola oggi a Castiglion Fiorentino si gioca le residue speranze di accedere ai playoff sperando in qualche passo falso di chi al momento occupa la seconda posizione. "Mi aspetto una battaglia sportiva tra due buone squadre – ha detto alla vigilia il tecnico del Mazzola Stefano Argilli – che hanno ancora degli obbiettivi. Ci sono energie da spendere e spero che le mettere in campo, con una prestazione importante a livello di qualità. sport.quotidiano

Per il campionato di Eccellenza oggi alle 14,30, si giocano due anticipi di spessore del girone "B" relativi alla 27ª giornata con questo programma. Firenze Ovest-Scandicci. Al "Paoli" arriva uno Scandicci in grande spolvero che obbliga la squadra del tecnico Gardellin a dare il massimo per superare indenne questo primo match point (il successivo sarà con la Rondinella) per incamerare punti salvezza.

sport.quotidiano