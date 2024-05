È una presa per i fondelli Porro e Cruciani smontano la bufala su Salis

Simona Tagli (US Endemol Shine) C’è una cosa che Simona Tagli proprio non tollera: le prese in giro da parte dei concorrenti del Grande Fratello molto più giovani di lei. Non a caso, la “vippona” si è scagliata nuovamente contro di loro mentre discuteva con Massimiliano Varrese del suo percorso. Simona ha confermato la sua intenzione di non avvicinarsi più di tanto ai coinquilini che non le vanno a genio, lasciandosi andare ad un commento al vetriolo: “A me francamente di essere presa per i fondelli da questi quattro ragazzini con la bocca sporca di latte… anche no.

davidemaggio