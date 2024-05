È morto Karl-Heinz Schnellinger - per tutti Carletto

Milano, 21 maggio 2024 – Volkswagen, Panzer, der Italiener, Carlo Martello. Solido e affidabile come un’auto tedesca. Mai cattivo, robusto quando serviva. Senza mai perdere l’aplomb. Il Milan e il calcio italiano dicono addio a Karl Heinz Schnellinger , difensore tedesco con quella faccia un po’ così, da turista della Ruhr in vacanza a Rimini con sandali e braghe corte. sport.quotidiano

È Morto Karl-Heinz Schnellinger all’età di 85 anni. Soprannominato “Volkswagen” dai tifosi del Milan, è stato un calciatore negli anni ’60-’70 proprio del club rossonero, di Roma e Mantova. Pilastro della difesa della Germania Ovest, in patria viene ricordato soprattutto per il gol dell’1-1 realizzato al 90esimo nella semifinale della Coppa del Mondo del 1970 a Città del Messico tra Italia e Germania (terminata poi 4-3), in quella che ancora oggi è definita la “Partita del secolo“.

ilfattoquotidiano