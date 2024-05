E le ventenni zitte | in bikini senza trucco - tutti impazziti | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 21 maggio 2024) L'anno prossimo saranno passati trent'anni da quel 1995 in cui Alessia Marcuzzi saliva agli onori della fama come conduttrice e donna cupido nel programma “Colpo di Fulmine” in cui cercava di far incontrare e innamorare i ragazzi per strada. Eppure, arla oggi, splendida 51enne, di giorno sembra non ne sia passato alcuno, a dimostrazione che non solo i 40, ma anche i 50 possono essere i nuovi 20. L'ultima foto pubblicata sul suo profilo Instagram, poi, non mente e conferma il suo totale stato di forma eccezionale. Un costume da bagno minimal verde lime, uno specchio, capelli sciolti e lenzuola bianche del letto matrimoniale., in, con tutte le sue forme al posto giusto. Una “pic” e alcuni video postati nelle stories da sogno, in realtà una campagna pubblicitaria per un noto marchio di intimo e ...