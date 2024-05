È la vittoria di Hamas Netanyahu - l' affondo di Iacometti

La procura dell'Aja chiede ora l'arresto per Netanyahu e per i capi di Hamas . Si tratta di una notizia massimamente rilevante, che segna una svolta nel modo di concepire il modus operandi del governo israeliano presieduto da Netanyahu . Finalmente giunge una presa di posizione forte su quello che res ilgiornaleditalia

La Corte penale internazionale mette sullo stesso piano il presidente d’Israele Benjamin Netanyahu e il capo di Hamas Hamas Yahya Sinwar. Il pubblico ministero Karim Khan ha chiesto il Mandato d’arresto internazionale. Con Netanyahu, indagato anche il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant. Per quanto riguarda Hamas, stesso provvedimento emesso anche nei confronti del comandante in capo dell’ala militare di Hamas, Mohammed Al-Masri, conosciuto come Deif, e del capo dell’Ufficio politico Ismail Haniyeh.

