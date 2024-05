È il giorno dello sciopero dei taxi contro il governo pro-taxi

(Di martedì 21 maggio 2024) "L'adesione allonazionale deiè pressoché totale in tutta Italia. È praticamente impossibile trovarne uno". È quello che le sigle sindacali hanno dichiarato all'agenzia Ansa questa mattina commentando lodella categoria indetto per tutta la giornata di oggi, dalle 8 alle 22 di questa sera. Una manifestazione del settore che ha il baricentro, e il suo corteo principale, nel centro di Roma: dalla tarda mattinata i tassisti hanno risalito via del Tritone da Piazza Barberini fino a concentrarsi in Piazza San Silevestro, a due passi da Palazzo Chigi. Loè stato indetto da tutte le sigle sindacali del settore (tranne il 3570 di Loreno Bittarelli) "per contrastare l’uso illegittimo delle autorizzazioni da noleggio e salvaguardare la propria autonomia e indipendenza dalla ...

protesta dei tassisti in corteo a Roma in occasione delle Sciopero nazionale della categoria. Cori e fumogeni per le strade del centro storico della capitale tra bombe carta e fumogeni .Continua a leggere fanpage

È il giorno dello sciopero dei taxi . Oggi, dalle 8 alle 22, i sindacati della categoria hanno protestano contro il governo. Una manifestazione che avrà diramazioni in tutta Italia e che ha coinvolto "la quasi totalità dei lavoratori", dicono le sigle. Il corteo principale si è svolto a Roma : intorno alle 11 di oggi i manifestanti hanno attraversato via del Tritone, da Piazza Barberini, fino a raggiungere Piazza San Silvestro, il luogo scelto per il presidio, a pochi passi da palazzo Chigi. ilfoglio

Sciopero taxi a Torino, centinaia sotto il Grattacielo Piemonte - sciopero taxi a Torino, centinaia sotto il Grattacielo Piemonte - A sottoscrivere l'astensione dal lavoro le sigle Fast-Confsal taxi, Satam, Tam, Usb-taxi, Unica-Filt Cgil, Claai, Uritaxi, Uti, Unimpresa, Orsa-taxi, Ugl-taxi, Federtaxi-Cisal, Sitan Atn, Unione ... ansa

Sciopero dei taxi, le voci da Milano e Roma - sciopero dei taxi, le voci da Milano e Roma - E' in corso lo sciopero dei taxi e durerà fino alle ore 22, con una manifestazione nazionale in piazza San Silvestro a Roma." Garantiti i servizi essenziali, come le corse da e per gli ospedali. Nel ... tgcom24.mediaset

Taxi in sciopero dalle 8 alle 22, i sindacati: adesione pressoché totale - taxi in sciopero dalle 8 alle 22, i sindacati: adesione pressoché totale - "La nostra non è e non deve sembrare una difesa corporativa, scenderemo in piazza anche a tutela dell'utenza", ha sottolineato il responsabile nazionale di Ugl taxi, Alessandro Genovese. "Oggi gli ... tg.la7