È 2-2 tra Catanzaro e Cremonese | Vivarini sfiora la vittoria in rimonta nella semifinale playoff d’andata

(Di martedì 21 maggio 2024) Finisce 2-2 l’andata delladi Serie B tra. Al ‘Ceravolo’ la squadra di Stroppa si porta sullo 0-2, ma subisce laripresa con le reti di Biasci e Brignola, rischiando anche di subire la terza rete. Alla fine a chiudere tra i rimpianti è proprio la formazione diche nel finale colpisce un palo con Donnarumma. Il pareggio infatti è un risultato favorevole allache sabato allo ‘Zini’ avrà a disposizione due risultati su tre per passare il turno, in virtù della miglior posizione in classifica. La squadra di Giovanni Stroppa nell’ambiente caldissimo del ‘Ceravolo’ dimostra subito che il quarto postostagione regolare non è frutto di una casualità. Un po’ per la personalità nell’approccio alla gara e un po’ per la qualità dei suoi singoli, lapassa in vantaggio al 14?.