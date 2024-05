Droga shop in auto - pusher arrestato a Santa Maria C V

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 21 maggio 2024)Capua Vetere. Un 27enne del casertano, già noto alle Forze dell’ordine, è stato bloccato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia della città del Foro poco dopo le 21 di ieri, mentre stava cedendoad un giovane acquirente. È accaduto nel parcheggio di un ristorante in via Della Valle, nel centro sammaritano, quando i militari dell’Arma, in transito durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato i movimenti sospetti di due giovani che, alla loro vista, sono rientrati frettolosamente nelle rispettivevetture. Il fare nervoso e intollerante al controllo mostrato dal 27enne, già in passato resosi responsabile di reati in materia di stupefacenti, ha subito indotto i carabinieri a procedere alla sua perquisizione personale e veicolare. All’interno ...