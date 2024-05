Droga al carcere di Velletri - cocaina su ordinazione spedita nei pacchi dei detenuti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 21 maggio 2024) Roma, 21 maggio 2024 – Ordinavano ladirettamente dal, poi i familiari pagavano su carte prepagate. Le dosi die hashish venivano fate recapitare direttamente in cella nascosta neidestinati ai, inviati tramite spedizionieri. E, una volta introdotta all'interno del, laveniva spacciata anche ad altri carcerati. Un sistema ormai collaudato scoperto all’istituto penitenziario di. Sono 33 le persone arrestate oggi dai carabinieri di, di cui 16 già detenute in. È il racket ricostruito negli ultimi mesi dagli inquirenti, a far scattare le indagini è stato il ritrovamento delladurante dei controlli in ...