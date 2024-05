Dovete sapere Kate Middleton - comunicazione improvvisa da Kensington Palace | sale l’ansia

Priorità sanitarie: la guarigione di Kate dal cancro Il famoso giornalista Chris Ship ha condiviso tramite X che Kate Middleton sta dando priorità alla sua guarigione dal cancro. L’esperto reale ha sottolineato che la principessa non tornerà alla vita pubblica finché non si sarà completamente ripresa e non avrà ricevuto l’autorizzazione medica. Coinvolgimento continuo con il Royal Foundation Center for Early Childhood Nonostante i suoi problemi di salute, Kate continua a impegnarsi nella sua amata iniziativa, il Royal Foundation Center for Early Childhood. pettegolezzicelebrita

Non c'è ancora il via libera dei medici per il ritorno agli impegni pubblici di Kate Middleton . Un portavoce di Kensington Palace ha fornito alcune indicazioni sulle condizioni della principessa del Galles per la prima volta dopo l'annuncio della stessa moglie dell'erede al trono britannico William nel famoso video del 22 marzo. "Non si prevede che la principessa ritorni al lavoro finché non ci sarà il via libera del suo team medico", ha spiegato un portavoce secondo quanto riportato dalla Bbc. iltempo

