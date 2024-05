Dove passa domani la tappa Selva di Val Gardena-Passo Brocon del Giro d’Italia 2024 | tutti i paesi - le città e le Regioni attraversate

Livigno, 20 maggio 2024 – Giornata di riposo oggi prima dell’ultima, terribile, settimana al Giro d’Italia 2024 . Si riparte con la tappa 16, arcigna sin dai primi chilometri e con arrivo a Santa Cristina di Val Gardena. Il via da Livigno per una frazione lunga e con un finale infuocato tra Passo Pinei e Monte Pana, le due salite che decideranno la sedicesima frazione. sport.quotidiano

Il Giro d’Italia vivrà la sua seconda giornata di riposo domani. La Corsa Rosa riprenderà martedì con un’altra tappa da Livigno al Monte Pana di ben 206 chilometri. Una frazione che potrebbe essere perfetta per chi vuole andare in fuga e giocarsi una vittoria di prestigio. PERCORSO Si comincia praticamente in salita, con Passo di Eira e Passo di Foscagno nei primi undici chilometri e mezzo.

oasport