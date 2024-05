Diletta Leotta e ClioMakeUp | I sex toys? È un modo per prendersi cura della propria persona Ormai fa parte della beauty routine

"La maggior parte delle critiche arriva dalle donne": Diletta Leotta lo ha detto in un'intervista al settimanale F. Il volto di Dazn ha rivelato: "Un classico è: ‘Non puoi andare allo stadio vestita così'. Ma il peggiore rimane: ‘Sei qui solo per le te**e'. Me lo disse una collega a Sky Sport. Ero appena arrivata, avevo vent'anni: mi ferì a morte. La sera a casa feci un pianto liberatorio. liberoquotidiano

Ché poi Diletta Leotta potrebbe andare in onda non dico in pigiama, ma anche in tuta oversize e resterebbe la donna più sexy che la tivù italiana abbia mai avuto. Qualcuno, per carità, glielo faccia sapere. Invece ogni volta che entra in campo piovono critiche, chiacchiere e post crudeli sui suoi outfit spericolati: dalla pin up alla cubista passando per la cheerleader li ha provati un po’ tutti finendo per innervosire perfino gli uomini.

panorama