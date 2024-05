Difesa | Graziano Pd - ‘leva obbligatoria ennesima boutade Salvini’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 21 maggio 2024) Roma, 21 mag (Adnkronos) – ?elettorale di Salvini. Il vicepremier leghista, dopo non aver preso le distanze dal partito guerrafondaio di Putin, ora addirittura torna anni luce addietro nel tempo e vuole reintrodurre l?obbligo di leva militare per i nostri ragazzi”. Lo dice Stefano, capogruppo Pd in commissionedi Montecitorio. “Già il ministro dellaCrosetto si era detto contrario. Ormai c?è un?unica cosa che unisce la maggioranza, il disaccordo perenne su tutto. Auspichiamo che Salvini ritiri questa ridicola e anacronistica proposta di legge. La linea del Pd è chiara: dobbiamo rimettere in mano il futuro alle nuove generazioni, non il fucile. All?Italia serve un esercito di professionisti”, aggiunge. L'articolo CalcioWeb.