(Di martedì 21 maggio 2024) GIUGLIANO – Questa notte, mentre la terra tremava, i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Giugliano in Campania hanno arrestato Francesco Iacolare,già noto alle forze dell’ordine ritenuto vicino ad ambienti della criminalità organizzata. Sull’uomo pendeva un ordine di carcerazione emesso lo scorso 9 maggio dalla Procura Generale di Napoli al quale si era sottratto. I carabinieri si sono messi sulle tracce dell’uomo avviando delle indagini sia sul web che tradizionali. Grazie al web patrolling però, i militari hanno monitorato ed analizzato le abitudini dell’uomo individuando il nascondiglio. Ilsi trovava in una villetta a via Ripuaria, nella frazione di Varcaturo, in compagnia di un parente. Sul lato posteriore dell’abitazione era stata predisposta unadi fortuna per scavalcare il muro, da ...

Giugliano, latitante individuato grazie ai social: arrestato a Varcaturo - Giugliano, latitante individuato grazie ai social: arrestato a Varcaturo - I carabinieri di Giugliano hanno arrestato Francesco Iacolare, 52enne già noto alle forze dell'ordine, ritenuto vicino ad ambienti della criminalità organizzata. ilmattino

Dietro la villa una scala per fuggire, preso ricercato 52enne - dietro la villa una scala per fuggire, preso ricercato 52enne - Sul lato posteriore dell'abitazione aveva sistemato una scala di fortuna che gli avrebbe consentito di scavalcare il muro di cinta della villa e scappare: i carabinieri della sezione operativa di Giug ... ansa

Disabile in trappola ad Ancona, via 25mila euro mentre lui è in ospedale. Gli scippa anche l’auto: condannata una brasiliana - Disabile in trappola ad Ancona, via 25mila euro mentre lui è in ospedale. Gli scippa anche l’auto: condannata una brasiliana - ANCONA L’acquisto di un’auto, attraverso la stipula di un finanziamento, ma anche i soldi spesi per comprare gioielli, i prelievi al bancomat e i bonifici. In tutto, vettura esclusa, ... corriereadriatico