Di Lorenzo all’Inter? Giuffredi lancia un indizio misterioso sul futuro

(Di martedì 21 maggio 2024) Dipronto a lasciare il Napoli per l’Inter? Il suo procuratore Marioin un intervento su TV Play ha parlato del suolasciando una porta aperta. RUMORS – Mario, noto procuratore di Giovanni Di, ha recentemente rilasciato alcune dichiarazioni a TV Play che hanno suscitato notevole interesse tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Durante l’intervista,ha affrontato il tema deldel suo assistito, che nelle ultime settimane è stato spesso accostato. DIE LE VOCI DI MERCATO– Di? Alla domanda su un possibile trasferimento del capitano del Napoli alla squadra nerazzurra,ha preferito mantenere un atteggiamento prudente e riflessivo: «Di? Finché non finisce il campionato non voglio rispondere a nessuno. Poi vedremo come muoverci».

