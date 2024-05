Detenzione illecita di sostanze stupefacenti per spaccio | Arrestato

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 21 maggio 2024) Nel rispetto dei diritti dell’indagato (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, si comunica che i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo (RM) hannoun 43enne, di cittadinanza albanese, gravemente indiziato didi sostanza stupefacente. I fatti risalgono alla notte del 19 maggio, quando i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo, nell’ambito di servizio di controllo del territorio, hanno notato degli strani movimenti in una stradina del centro eretino; hanno così proceduto al controllo dell’uomo che, in quel momento, era appoggiato all’autovettura a noleggio, tra l’altro già ...