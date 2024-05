Depardieu pizzicato così a Via Veneto - come si gusta la cacio e pepe | FOTO

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 21 maggio 2024) GérardAlberto Sordi. “M'hai provocato? E mo' te magno”, verrebbe da dire. Gerard si trova a Roma. Settimana in stile Dolce vita per l'attore francese che mangia un piatto unico: laall'Harry's Bar, luogo frequentato da sempre da star internazionali, in via. Lacelebra perfettamente il Made in Italy: un piatto romano, una location stupenda. Una città eterna. Laè stata scattata da Davide Scarparo, imprenditore romano, da sempre attento al Made in Italy (presidente di Dolce Ita). E in viasta tornando la Dolce Vita.